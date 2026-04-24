Continúa el servicio de orientación laboral de Agolada, Rodeiro y Antas

Agolada, Rodeiro y Antas de Ulla renuevan por cuatro años más su servicio intermunicipal de orientación laboral, que se puso en marcha desde 2011 y cuyo coste se apoya, sobre todo, en las ayudas de la Xunta. Será precisamente Agolada el concello que se encargue de tramitar estas subvenciones, que se convocan cada 12 meses, y servirá además de sede de esta dotación, ya que el personal atenderá a personas sin empleo (así como a personas autónomas y emprendedoras) los lunes, miércoles y jueves. Los viernes el equipo se desplazará a Rodeiro los viernes, y los martes estará en el concello lucense de Antas.

Los tres municipios podrían "cofinanciar por iniciativa propia" los costes salariales si esas subvenciones no cubren el 100%. El convenio no establece cupos ni porcentajes obligatorios e indica que Agolada asumirá de forma subsidiaria la cobertura de los salarios que exceda de las ayudas concedidas, así como el traslado de la técnica de orientación laboral a los otros dos ayuntamientos.

El convenio maneja datos de desempleados de 2025, e indica que en Agolada la media anual de personas sin trabajo era de 44, junto a las 42 del municipio de Camba y las 59 de Antas de Ulla. Así, este servicio de orientación laboral atenderá a 145 personas, a las que pueden sumarse usuarios de municipios como Monterroso, Lalín, Chantada o Palas de Rei. Es más, este servicio está abierto a la integración de otros concellos.

El equipo de orientación laboral creará un perfil individualizado de cada persona usuaria, atendiendo a cuestiones como su formación y experiencia profesional, sus habilidades, su edad o su pertenencia a colectivos prioritarios. Su asesoramiento técnico incluirá información sobre oferta formativa o programas de empleo ajustados a la necesidad de cada uno. Agolada y Rodeiro, años atrás, pusieron en marchataller de empleo junto al municipio de Dozón.