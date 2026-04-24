El comercio de A Estrada pierde a Inés Nogueira, el alma de Calzados La Esquina

A Estrada despidió ayer a Inés Nogueira Villar, una mujer que en el año 1952 decidió junto a su marido, José Valcárcel, abrir uno de los negocios más emblemáticos de A Estrada, Calzados La Esquina, un céntrico establecimiento situado en la calle Calvo Sotelo que este año cumple su 74 aniversario. Inés falleció a los 99 años y fue velada en el tanatorio San Pelayo. Hoy, a las 18.30 horas, se celebrará una misa en su honor y será enterrada después en el cementerio estradense de Figueiroa.

La historia de Calzados La Esquina -posteriormente rebautizado como Calzados A Esquina- partió del gran equipo que formaron Inés y José, quienes a mediados del siglo pasado decidieron arriesgarse a coger, en un momento complicado, el traspaso de una zapatería -Calzados Constenliña- existente en un bajo que hace esquina en la hoy día conocida como calle Calvo Sotelo, una de las más céntricas de A Estrada. La apuesta que este matrimonio realizó en un momento francamente difícil resultó acertada, como demuestra el hecho de que es una de las tiendas más antiguas del comercio estradense.

En este tándem, Inés aportaba el empuje y el arranque, y José la experiencia y el profundo conocimiento del sector, ya que a su regreso del servicio militar trabajó como zapatero junto a José Pérez Ribeira, posterior fundador del establecimiento Curtidos Pérez. Tras eso, nunca perdió de vista las dotes del oficio, reparando y revisando cuidadosamente la mercancía cuando había algo que corregir. "Sabía lo que estaba comprando porque conocía el trabajo", manifestaba en su día para FARO su hijo Jose Antonio, recordando como siempre le gustó montar los escaparates de la tienda e idear sistemas para que luciesen mejor los zapatos. Al principio la tienda vendía también calzado de niño, pero hace 50 años que apostó por abandonar esta rama por considerar que exigía disponer de una amplia numeración y que no resultaba, además de por cuestiones de espacio, suficientemente rentable. Conservó la venta de calzado de señora y caballero.

En el año 1968, Calzados La Esquina se lanzó a una reforma. Pasó de tener tres escaparates a los seis que hoy día conserva. Eso sí, la obra se realizó sin echar el cierre. Los obreros trabajaban en el interior y la atención al público continuaba. La imagen lograda es, en líneas generales, la misma que luce hoy día, si bien se han efectuado diversas mejoras en el interior, en 2007. No obstante, se apostó por conservar la antigua escalera, el suelo y una réplica de la gran estantería, que sigue siendo uno de los rasgos característicos de esta tienda.

José Valcárcel falleció en 1988, cuando había cumplido los 69 años. En ese momento sus hijos Gonzalo y José Antonio tomaron su testigo, aunque Inés se mantuvo todavía muchos años más al frente del negocio antes de su retirada.

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Con su fallecimiento A Estrada despide a una mujer emprendedora que a lo largo de muchas décadas calzó a los miles de estradenses que pasaron por su "esquina". Su legado y el de José seguirá vivo a través de su familia, ahora al frente de un negocio que ha sabido envejecer como pocos.