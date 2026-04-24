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El circuito provincial de atletismo para menores de 16 años arranca en A Estrada con más de 30 atletas locales

La competición busca promocionar el atletismo entre los más pequeños y animarlos a disfrutar de instalaciones como la estradense

Estreno de las pistas de atletismo de A Estrada: «É un orgullo e unha satisfacción»

Estreno de las pistas de atletismo de A Estrada: «É un orgullo e unha satisfacción»

FDV

Lois Docampo

A Estrada

Pontevedra estrena este año su primer circuito de atletismo en pista para menores de 16 años, una competición de base que se desarrollará en cinco jornadas entre abril y diciembre en A Estrada, Vigo y Pontevedra. La cita, organizada por la Federación Galega de Atletismo y patrocinada por la Diputación de Pontevedra, dio comienzo en la tarde de ayer en las nuevas pistas de atleitsmo estradenses, ubicadas en la zona de la Agasp. Fue una jornada de estreno para el equipo local, el Atletismo A Estrada, que contó con más de 30 atletas en esta competición. "Estamos acostumbrados a tener que desplazarnos siempre a otras pistas para competir o realizar controles de marcas. Es bonito poder hacerlo en casa", afirmó el entrenador del equipo estradense, Marcos Otero, señalando además que este factor ha animado a que muchos de sus jóvenes pupilos se animasen a estrenarse en competición. "A ver si les gusta y se animan a hacerlo también en otras pistas", valoró.

A ESTRADA. ATLETISMO CAMPEONATO PROVINCIAL PISTAS ATLETAS CLUB ATLETISMO A ESTRADA ENTRENADOR MARCOS OTERO

Prueba de lanzamiento de peso. / Bernabé / Javier Lalín / FDV

Ese carácter de estreno se dejó notar en una jornada en la que lo más importante para muchos de los niños no era pelear por ser los mejores, sino disfrutar del deporte, de los amigos y del ambiente que generaban los más de 300 participantes llegados de diferentes puntos de la provincia. La competición estaba orientada a niños de categoría Sub10, Sub12 y Sub14, aunque también había un espacio para los absolutos, aunque con poca concurrencia.

La competición dio comienzo a con las pruebas de salto de longitud, seguidas de las de lanzamiento de peso. Luego llegó el momento de pisar en tartán azul, con las pruebas de 150, 200 y 500 metros. La última de estas competiciones estaba prevista para las 20.30 horas. Marcos Otero explicó que este torneo no tiene una carácter competitivo y que está más pensado como una forma de promocionar el atletimo entre los más pequeños y animarlos con la posibilidad de disfrutar en instalaciones como la estradense. En el caso del equipo local, se lo tomaron como algo lúdico para los más pequeños y como un control de marcas para los más mayores.

A ESTRADA. ATLETISMO CAMPEONATO PROVINCIAL PISTAS ATLETAS CLUB ATLETISMO A ESTRADA ENTRENADOR MARCOS OTERO

Deportistas del Atletismo A Estrada / Bernabé / Javier Lalín / FDV

Este circuito de atletismo provincial continuará el día 6 de junio en Balaídos. Ya en otoño e invierno, habrá pruebas el 21 de noviembre en Ifevi, el 28 de noviembre en el CGTD y el 4 de diciembre de nuevo en el recinto ferial vigués.

Pendiente de mejoras

Este campeonato en las pistas de atletismo de A Estrada coincide con la construcción del módulo multideportivo que está levantando de manera anexa. En los últimos meses, esta instalación ha ido avanzando a pasos agigantados, permitiendo ver su estructura externa casi completada. Los trabajos se centran ahora en su parte interior. Estas instalaciones servirán como vestuarios para las pistas de atletismo. Dentro contarán también con una zona para practicar atletismo a cubierto cuando llueva.

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En cuanto a la pista, todavía está pendiente la compra de material para completar su oferta deportiva. Ahora mismo hay varias modalidades que no se pueden practicar en A Estrada por este motivo. Es necesario comprar vallas, obstáculos, colchonetas y listones de salto de altura y de salto con pértiga y tacos. Todo ello supone una fuerte inversión, ya que se trata de elementos muy caros y en muchos casos realizados por fabricantes especializados.

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