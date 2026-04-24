El Bono Coidado no Fogar registra un fuerte aumento de concesiones en Deza y Tabeirós: de 272 a 814 en un año

El Bono Coidado no Fogar ganó peso en Deza y Tabeirós-Terra de Montes entre 2024 y 2025, según la documentación remitida al Parlamento por la Consellería de Política Social e Igualdade en respuesta a una petición de datos formulada por la diputada del BNG Ariadna Fernández. En ese periodo, las solicitudes de esta prestación en los concellos de ambas comarcas pasaron de 1.282 a 1.421, mientras que las concesiones crecieron de 272 a 814. La respuesta oficial añade que en la actualidad hay cerca de 1.400 personas beneficiarias de este bono y que la Xunta destina a esta línea unos siete millones de euros en estos territorios.

A partir de esos datos, el BNG sostiene que el aumento del bono refleja la falta de recursos públicos suficientes para atender a las personas dependientes en estas comarcas. Los nacionalistas vinculan esta evolución con la escasez de plazas públicas y con las limitaciones de otros servicios asistenciales en una zona marcada por el envejecimiento y la dispersión poblacional. La documentación trasladada al Parlamento constata el incremento conjunto tanto de la demanda como de las concesiones entre un ejercicio y otro.

Ariadna Fernández González enmarca este crecimiento en un contexto de sobrecarga para muchas familias: «O recurso deste bono non responde a unha escolla libre, senón á falta de alternativas reais: non hai prazas públicas suficientes nin un Servizo de Axuda no Fogar que cubra as necesidades existentes. Como consecuencia, moitas familias vense obrigadas a asumir os coidados en condicións precarias sen que o goberno estea á altura das circunstancias e dos coidados que se precisan». Y subraya que el incremento de esta prestación no puede analizarse de forma aislada, sino en relación con la evolución demográfica de estas comarcas del interior gallego.

Junto a esos datos, la Xunta enmarca la atención a las personas mayores en una red más amplia de recursos. En su contestación parlamentaria señala que en los concellos de Deza y Tabeirós existen actualmente más de 400 plazas financiadas con fondos públicos en residencias para mayores y más de 120 en centros de día. Dentro de esta oferta incluye también cuatro casas do maior, definidas por la administración autonómica como pequeños centros de día gratuitos en el rural gallego.

Residencia de Dozón

La respuesta oficial incorpora, asimismo, la referencia al proyecto de futura residencia y centro de día de Dozón, de titularidad municipal. Según la información remitida al Parlamento, la actuación cuenta con un presupuesto de cuatro millones de euros, de los que la Xunta aporta 1,5 millones dentro de un plan financiado con fondos europeos. El complejo prevé 20 plazas de atención diurna y 58 de carácter residencial. La Xunta presenta esta actuación como parte de su modelo de cuidados de proximidad en el rural.

Noticias relacionadas

Frente a esa explicación, el BNG cuestiona que la evolución del Bono Coidado responda a una ampliación suficiente de la red pública. Su diputada lalinense sostiene que «a posta en marcha de infraestruturas sen planificación real que poña ás persoas no centro, como a residencia de Dozón sen prazas garantidas para a veciñanza da contorna, exemplifica unha política de anuncios baleiros que non resolve os problemas de fondo». En esa misma línea, añade: «O que está a acontecer en Deza, Tabeirós e Terra de Montes non é un feito illado, senón o reflexo dun modelo de país que a Xunta está a abandonar. O incremento do uso do Bono Coidado no Fogar non é un éxito, senón un síntoma da falta de servizos públicos».