Bolarqueiros y Casa do Patrón obtienen ayudas de 5.000 euros

La junta de gobierno local aprobó dos convenios de colaboración por importe de 5.000 euros cada uno: uno con la Asociación Cultural Bolarqueira para la celebración del Noceda Rock 2026 y otro con la Asociación de Amigos del Museo Casa do Patrón para actividades culturales y turísticas a lo largo de este año. En ambos casos se faculta a la concejala Begoña Blanco Blanco para la firma.