Ayuda de 5.000 euros para Protección Civil
La Diputación de Pontevedra concedió a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Agolada una subvención de 5.000 euros destinada a la compra de equipamiento. Esa cifra es el importe máximo de la convocatoria, por lo que el servicio agoladés quiere agradecer el apoyo de la administración provincial y la anima a continuar respaldando, "non só a nosa, senón a todas as agrupacións da provincia, xa que os servizos prestados son numerosos e moi necesarios, sobre todo en concellos de pouca población" y además dispersa en varios núcleos.
Días atrás, el Concello que gobierna PAyJ también obtuvo otra ayuda de la Diputación, en este caso de 277.000 euros y dentro de la convocatoria del Plan +Provincia 2024, para la mejora del firme en pistas de Berredo; Buxán; Cabanelas; Carmoega; San Paio; San Miguel y Trabancas. El Concello no tendrá que aportar fondos propios para estas intervenciones.
- Identificado el conductor del atropello mortal en Pontevedra, al que investigan por un homicidio imprudente
- Extranjeras de Vigo, tras solicitar su regularización: «Estamos emocionadas, es la oportunidad que estábamos esperando»
- Una decena de detenidos en un operativo contra el narcotráfico en Arousa
- Muere atropellado un hombre de 48 años en la PO-531 en Pontevedra y el vehículo se da a la fuga
- Herido muy grave un motorista en Vilanova
- Muere el policía nacional Nazario Luis Rodríguez Costa, destinado en Salvaterra y antes en la comisaría de Vigo
- Laureano, el residente que cultiva el huerto y cuida el jardín del geriátrico: «Aquí sinto paz e pasa o tempo»
- De profesor nominado a Mejor Docente a suspender la oposición: el TSXG ratifica su 4,9