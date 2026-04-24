Ayuda de 5.000 euros para Protección Civil

La Diputación de Pontevedra concedió a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Agolada una subvención de 5.000 euros destinada a la compra de equipamiento. Esa cifra es el importe máximo de la convocatoria, por lo que el servicio agoladés quiere agradecer el apoyo de la administración provincial y la anima a continuar respaldando, "non só a nosa, senón a todas as agrupacións da provincia, xa que os servizos prestados son numerosos e moi necesarios, sobre todo en concellos de pouca población" y además dispersa en varios núcleos.

Días atrás, el Concello que gobierna PAyJ también obtuvo otra ayuda de la Diputación, en este caso de 277.000 euros y dentro de la convocatoria del Plan +Provincia 2024, para la mejora del firme en pistas de Berredo; Buxán; Cabanelas; Carmoega; San Paio; San Miguel y Trabancas. El Concello no tendrá que aportar fondos propios para estas intervenciones.