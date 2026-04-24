Convenio sanitario
La AED renueva con Vitaldent beneficios para socios y familias
La Asociación de Empresarios de Deza (AED) ha renovado su convenio con Vitaldent para que sus asociados y familiares directos accedan a una primera consulta gratuita con ortopantomografía de diagnóstico, lo que supone un ahorro de 120 euros, además de un 15 % de descuento en tratamientos superiores a 250 euros. El acuerdo incluye también financiación de hasta doce meses sin intereses y hasta cinco años. El presidente de la patronal, David Campos, destaca que es «un servizo que achega valor engadido de forma indirecta aos asociados».
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