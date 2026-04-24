El Adventure Galicia cierra una edición con éxito y mira hacia su quinta edición con sede en A Estrada

A Estrada volvió a ser la sede principal del Adventure Galicia, prueba del campeonato de Europa de rallye de orientación que contó con la participación de 140 pilotos, gran parte de ellos llegados de fuera de España. Un peso importante de la organización volvió a recaer en el dakariano estradense Javier Campos, encargado, entre otras cuestiones de dar forma al recorrido por los montes gallegos. El piloto destacó el éxito de una prueba que ya ve plenamente consolidada dentro de la competición europea. "El Adventure ya está plenamente asentado en el Europeo y también en el Nacional. El próximo ño llegaremos a nuestra quinta edición si todo va bien y nuestra intención es que A Estrada vuelva a ser su sede. Aqui la acogida está siendo muy buenay todos nos apoyan", manifestó.

Campos solamnete plantea un cambio de fuuturo y sería una modificación del lugar elegido para el vivac. En los últimos años este se viene emplazando en la zona deportiva de Figueiroa. Este lugar sin embargo obliga a desperdigar a los participantes por diferentes espacios. "Hay alternativas", manifestó Campos. "La idea es reubicarlos en un lugar plano, amplio y vistoso para poder estar todos junto", adelantó.

Al margen de este punto a mejorar Campos destacó la buena acogida que tiene cada año esta competición por parte de los participantes. "Hubo 140 participantes y dos tercerios de ellos eran de fuera de España, principalmente franceses e italianos. La gente quedó muy contenta con el recorrido y con los paisajes que tenemos aquí, especialmente los últimos días, cuando ya vino el buen tiempo. Creo que los pilotos valoran el tesoro que tenemos en Galicia", afirmó. Campos también vlaoroó la presencia cada año de mejores pilotos y equipos. En esta ocasión en protagonismo fue para el equipo oficial de Aprilia, cuyos pilotos terminaron ocupando las dos primeras posiciones. Joan Pedrero, ganador de las últimas ediciones, sufrió con una moto que no se adaptaba bien a los montes gallegos. En este sentido Campos lamentó una vez más la escasa presencia de pilotos gallegos en esta competición de casa. Según manifestó solo había cuatro pilotos de la zona. "A veces valoramos más lo que hay fuera que lo que tenemos aquí. Es una pena porque es importante apoyar este tipo de iniciativas", argumentó.

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Igualmente, el piloto destacó las pocas incidencias salientables en una prueba de este tipo. En concreto, hubo nueve accidentes, casi todas con golpes de mayor o menor consideración. Los más graves se saldaron con una rotura de clavícula y otra de tobillo. Campos ya se ha puesto manos a la obra en la confección del trazado del año que viene, una tarea que lo obliga a recorrer muchos montes con su moto para terminar eligiendo los caminos más adecuados y llamativos para el Adventure Galicia.