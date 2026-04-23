Vila de Cruces incorpora un tractor para tareas de desbroce

El Concello de Vila de Cruces incorpora un nuevo tractor a su maquinaria agrícola para acometer tareas de desbroce . El vehículo, un Valtra T175 Direct, fue adquirido a la empresa local Hitraf por 170.000 euros. El ejecutivo que encabeza Luis Taboada quiere agradecerle a la firma «a súa proximidade, confianza e profesionalidade. Apoiamos o tecido empresarial local porque cremos no talento, no esforzo e no bo facer das empresas a nosa contorna». El regidor añade que con esta nueva maquinaria el gobierno quiere trabajar «dun xeito máis eficiente, áxil e sostible, á altura do que precisa un concello rural como o noso».