Centenario
Ricardo Terceiro presenta su libro sobre la historia del Estradense
El MOME de A Estrada acogió ayer la presentación del libro de Ricardo Terceiro en el que recopila los cien años de vida del Club Deportivo Estradense, entidad de la que fue directivo. En el acto estuvo presente el concelleiro, José López Campos, el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, además del presidente del club rojillo, Toño Camba, y el emblemático exentrenador y exjugador Víctor Lomba. En «Centenario», Terceiro viaja desde los inicios del club hasta la temporada pasada, cuando el Estradense celebró su aniversario con la mejor temporada de su historia.
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