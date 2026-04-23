PSOE y BNG señalan la "mala gestión" y el "despilfarro" como causas del plan económico financiero en Lalín

PSOE y BNG de Lalín cargan contra el gobierno local por incumplir la regla de gasto y tener que recurrir a un plan económico financiero. Las dos formaciones coinciden en cuestionar la gestión del ejecutivo que encabeza José Crespo, al que atribuyen la situación económica municipal. Ambos grupos presentan el plan como la consecuencia de una política económica que, a su juicio, ha incrementado la deuda y ha obligado ahora a aplicar medidas de control del gasto.

La portavoz municipal socialista, Alba Forno, sostiene que la adhesión a este mecanismo confirma que el Concello de Lalín entra en una dinámica económica «insostible». En su opinión, la situación actual refleja el «esgotamento e fracaso do modelo» del gobierno local del PP, al que acusa de combinar una mayor presión fiscal con más deuda y con un aumento del gasto sin una mejora equivalente para la ciudadanía. La dirigente socialista señala que este escenario respalda las advertencias que su grupo venía realizando en los últimos meses sobre la evolución de las cuentas municipales y afirma que el problema no reside en los ingresos, sino en la forma de gestionar los recursos disponibles.

Nuevo contexto

«O que significa este plan é que hai que apretar o cinto, e iso mentres se lle pide á veciñanza que pague máis impostos», arguye Forno, que enmarca el nuevo contexto económico en un proceso de ajustes que llega después de un periodo de incremento de la presión fiscal. Alega que «cando subes impostos, aumentas a débeda e aínda así tes que entrar nun plan de control do gasto, o que falla non son os ingresos, é a forma de xestionar». En esa misma línea, critica que se hayan destinado recursos a operaciones inmobiliarias y a proyectos que considera no prioritarios, mientras, en su opinión, no se refuerzan los servicios básicos ni se responde a las necesidades cotidianas de las familias.

La portavoz socialista sitúa la deuda municipal en 11 millones de euros y la vincula a un coste aproximado de 550 euros por vecino. A partir de esa cifra, insiste en que el Concello se encuentra en una situación que puede comprometer su capacidad de actuación si no se modifica el rumbo económico. Forno añade que existe una percepción social de empeoramiento en el municipio y resume esa idea al aseverar que «cada vez hai máis xente que sente que Lalín está peor. Hai menos actividade, menos oportunidades e menos dinamismo».

Desde el BNG, su responsable local, Mari Fernández Sanmartín, califica el plan financiero para 2026-2027 como «a crónica dunha morte anunciada». «De novo, a mala xestión, o despilfarro e a débeda do goberno de Crespo van pagalo as veciñas e veciños de Lalín», declara. La formación nacionalista relaciona la medida con lo que define como años de «despilfarro» y reprocha al ejecutivo local no haber corregido a tiempo una evolución que, a su entender, era previsible. El BNG sostiene que el nuevo crédito de 4,2 millones de euros no hará más que «poñer un parche na sangría das arcas municipais» y aumentar todavía más el endeudamiento del ayuntamiento.

Cambio «urxente»

Fernández Sanmartín reclama un cambio «urxente» en la política económica local y pidi a los dirigentes municipales que asuman responsabilidades. La nueva líder nacionalista acusa al gobierno de «mentirlle á veciñanza» y de intentar ocultar su gestión detrás de otros asuntos, entre ellos las obras de saneamiento en las parroquias. El BNG sostiene que lleva meses revisando los datos oficiales y advirtiendo de que la situación económica no iba bien, y enmarca el actual plan como la confirmación de esas alertas.

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Las críticas de socialistas y nacionalistas se producen después de que el gobierno local anunciara un plan económico-financiero para los ejercicios 2026 y 2027 tras incumplir la regla de gasto. Tanto el PSOE como el BNG sitúan en la gestión económica del ejecutivo local el origen de la situación actual y reclaman cambios en la política presupuestaria del Concello.