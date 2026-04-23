Onlinedreamsmakers: tres jóvenes revolucionan el marketing digital para el pequeño comercio

Con 19 años, lo habitual es pensar en divertirse, estudiar y disfrutar del tiempo libre. Sin embargo, a esa edad, Martín Basteiro Fernández (22) ya daba sus primeros pasos en el mundo del emprendimiento. Es el fundador de Onlinedreamsmakers, un proyecto al que más tarde se unirían Assier de Oliveira Buján (23) y Jorfrem ‘Jordi’ Jesús Gómez Patiño (22). Juntos han conseguido revolucionar el marketing digital en el pequeño comercio y, a continuación, explican el origen de esta aventura empresarial.

«Había realizado un curso sobre tiendas online y hablé con un amigo para empezar a trabajar en ese ámbito. Tiempo después nos separamos y comencé a trabajar con Assier, creando tiendas online y páginas web», recuerda Basteiro, quien añade: «En ese momento también empezó a surgir interés por las redes sociales; entonces se unió Jordi y, actualmente, es el área en la que más trabajamos».

Por su parte, Assier corroboró las palabras de su socio, asegurando que, aunque continúan ofreciendo otros servicios a las empresas, esta línea de actividad es la que más ingresos está generando.

Mientras que Martín y Jordi cuentan con formación y experiencia previa en el sector, Oliveira fue adquiriendo conocimientos sobre la marcha. Compagina este trabajo con sus estudios de Administración y Dirección de Empresas y, dentro de sus funciones en Onlinedreamsmakers, el trato con los clientes es lo que más disfruta:

«La parte social de este trabajo es, sin duda, lo que más me gusta. Hablar con la gente, ver que lo que haces les ayuda a mejorar su negocio y que ellos mismos perciben ese crecimiento resulta muy satisfactorio».

Basteiro comparte esta opinión y, en su caso, también destaca la vertiente comercial: «Cuando las cosas salen bien, da muchas alegrías. Ves que una empresa entiende la confianza que deposita en ti como una inversión. Explicarles nuestro producto y ver cómo va creciendo la marca es algo que me gusta mucho». «Pero bueno, otra cosa a poner en valor es el horario y la flexibilidad que te permite. Somos chavales muy inquietos y dinámicos, por lo que eso de coger un portátil, ir de un sitio a otro a grabar y trabajar es algo que apreciamos enormemente».

Por su parte, Jordi Gómez es el más técnico de todos. «En mi caso, todo lo que tenga que ver con grabar y montar los vídeos es lo más divertido. Ver que cuando le muestras una idea a un cliente de primeras no la entiende, pero que al enseñarle el resultado final queda encantado, es lo mejor». Sus compañeros, que lo escuchan, asienten y ratifican su respuesta, y añaden que es una persona con gran creatividad y múltiples ideas en lo que respecta a la faceta audiovisual.

En este sentido, aunque se está viviendo un auténtico auge de los ‘reels’ en A Estrada, inicialmente los comerciantes y empresarios no eran tan partidarios de ponerse ante la cámara. «Fue un gran esfuerzo convencerlos. O les daba vergüenza o decían que no querían, pero una vez les explicamos que ellos eran las personas idóneas para vender su producto y su marca, y que no hay que hacerlo todo perfecto, sino que lo que más gusta es la naturalidad, se acabaron animando», expresa Martín.

Ahora es una época dulce para ellos, ya que su alcance está creciendo exponencialmente y, por lo tanto, también su cartera de clientes. «Es cierto que el tema de los ‘reels’ está teniendo más tirón últimamente. Es curioso, porque en realidad nosotros llevamos haciendo lo mismo dos años, pero quizás estemos recogiendo lo que sembramos con mucho trabajo anteriormente», expone de Oliveira. A él se suma Basteiro, que con más ambición sostiene: «De todos modos, creo que este no es el ‘peak’, sino que el punto más álgido está todavía por llegar. Además, a nosotros nos gustaría seguir creciendo incluso fuera de Galicia, y el plan es que en el futuro tengamos clientes también en ciudades como Madrid o Barcelona».

Si algo demuestra la experiencia de estos tres jóvenes estradenses es que, con una idea, constancia y fuerza de voluntad, no existen los límites. «Recuerdo que cuando empecé a barajar lo de llevar las redes a empresas y pequeños negocios fue durante una época en la que iba a muchas churrascadas. De hecho, fue un día en una de esas fiestas en Berres cuando pensé que era algo tan bueno que habría que promocionarlo más», confiesa Basteiro, entre risas. Otras personas en estas circunstancias habrían dejado pasar la ocurrencia como algo peregrino. En cambio, él la maduró y comenzó a ofrecer sus servicios como community manager a restaurantes y negocios de la zona. «Al principio recibí muchas negativas, la gente no veía la utilidad, pero a base de insistir las cosas fueron saliendo», manifiesta.

Si bien gran parte de su clientela está en A Estrada o en Galicia, su expansión ya ha comenzado, llegando a puntos como Villalonga, Noalla o Cangas. Ahora queda seguir creciendo, con la mirada puesta en el futuro. Mientras tanto, el equipo de Onlinedreamsmakers continúa impulsando un cambio radical en la forma en la que opera y se da a conocer el comercio local y las pequeñas empresas. Con estrategias innovadoras y una constante formación para estar a la vanguardia de las últimas tendencias en redes, demuestran que la edad no es un factor cuando se trata de emprender y dedicarse a lo que a uno realmente le gusta. Martín, Assier y Jordi, en sus veintipocos, ya han creado algo grande.