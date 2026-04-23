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Medio Rural publica el acuerdo de la parcelaria de Cercio

La Consellería do Medio Rural publicó en el DOG de este miércoles, 22 de abril, el acuerdo e reestructuración parcelaria de la parroquia de Cercio, que materializa esa nueva ordenación, y la disolución de la junta local de zona. Contra esta resolución puede interponerse un recurso de alzada ante dicha consellería, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación personal. La parcelaria de Cercio afecta a más de 483 hectáreas y 270 propietarios.

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