María do Ceo pregonará la Romaría Enxebre de San Marcos el 25 de abril

Lamela acogerá el sábado 25 de abril la XIV Romaría Enxebre Gastronómica de San Marcos, con programa religioso, música tradicional y comida popular. Empezará a las 12:00 horas con un pasacalles a cargo de Lume na Lareira y del Grupo de Gaitas Xirandola.

La programación continuará a las 12:30 horas con la procesión tradicional desde la iglesia parroquial hasta la capilla de San Marcos. A las 13:30 horas está prevista la celebración de la misa y la novena –que comenzó el viernes 17 y se celebra todos los días a las 20:45– en la capilla, cantada por el dúo As Lembranzas. A las 14:00 horas habrá un nuevo concierto de Lume na Lareira y del Grupo de Gaitas Xirandola.

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Uno de los momentos centrales llegará a las 15:00 horas con el pregón de la cantautora y compositora María do Ceo. A las 15:50 horas se celebrará el «xantar gastronómico», servido por la pulpería Crisóstimo. El menú incluye empanada, oreja, pulpo de la ría, churrasco con patatas y ensalada, además de pan, vino reserva, agua, refresco, postre, café y aguardientes. El precio es de 37 euros para adultos y de 18 euros para el menú infantil hasta los 11 años. Las entradas están a la venta en comercios de Lamela, en Comercial Otero de Castrovite y en la Vinoteca Cadeira de A Bandeira. La jornada se cerrará a las 18:00 horas con un concierto ruada del grupo folk Cantos da Terra.n