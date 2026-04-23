Marcos Puga, plata en el gallego de raíd hípico con AMG One

El criador y jinete estradense Marcos Puga se proclamó subcampeón gallego de raid hípico dentro de la categoría de una estrella y 100 kilómetros. La prueba celebrada en Castro de Rey era tenía además categoría Internacional, en la que el estradense acabó colgándose la medalla de bronce.

«No estaba en nuestras previsiones pelear por el podio en el Internacional, aunque en el Gallego sabíamos que podíamos estar ahí», explica Puga, quien apostó por ir de menos a más. «Salimos sin forzar y, en función de cómo vamos viendo al caballo, subimos el nivel. En esta ocasión vimos que iba cómodo y decidimos apretar para pasar a dos jinetes que teníamos por delante. Al final acabamos subiendo al podio en las dos categorías».

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Puga acudió a la cita con AMG One, quien se llevó el reconocimiento a la meojr condición física del campeonato. «Acabó bien, con fuerzas y ganas. Es un caballo que recupera bien las pulsaciones», afirma. La prueba de Castro de Rey era el segundo 100 kilómetros para AMG One por lo que ahora dará el salto a las dos estrellas y los 120 kilómetros. La intención de Puga es participar en la próxima Copa del Rey que se va a disputar de nuevo en Galicia a comienzos de junio. El calendario se completaría con la disputa de la Copa de España en el mes de octubre, también en tierras gallegas.