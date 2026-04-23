Libreros de A Estrada y Lalín piden concienciación social frente a la venta online en el Día del Libro

Como cada 23 de abril, hoy se celebra el Día del Libro. Una fecha especial para los que se dedican a este sector y también para los amantes de la lectura, que no solo pueden aprovechar los descuentos de editoriales y librerías, sino que además disfrutan de una enorme cantidad de novedades para escoger sus siguientes historias.

En el ámbito local, tomando como referencia los dos grandes concellos de las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes, que serían A Estrada y Lalín, el sector librero recibe la efeméride con gran entusiasmo, aunque sin eventos reseñables. Hace unos años, por ejemplo, la localidad estradense acogía en la Praza da Constitución una pequeña Feira do Libro, en la que los establecimientos ofrecían descuentos especiales, actividades complementarias como talleres y cuentacuentos para los más peques, o incluso sorteos. Ahora esta cita ya no se organiza, pero las rebajas siguen siendo uno de los mayores atractivos.

En A Estrada tanto Faro como Marxe fijan descuentos del 10 % en sus ejemplares. Mucha de su clientela fija ya lo sabe, y por eso hace reservas específicas para la fecha, consiguiendo hacerse con su esperada lectura unos euros más barata. «Os que adoitan ler xa están pendentes e si que temos moitos encargos para vir a recoller o propio 23, pero se non nós tamén o recordamos, para que se hai algún despistado poida aproveitarse da promoción», comparten en Faro. Lo mismo exponen en Marxe, que añaden: «É unha data moi sinalada tanto para nós como para as persoas lectoras. O Día do Libro sempre é unha celebración especial, tanto á hora de mercar para un mesmo, como para agasallar».

Por su parte, la librería Dalvi de Lalín suscribe las palabras de sus homólogos estradenses, y los tres establecimientos concuerdan en que es uno de los días de mayores ventas en todo el ejercicio.

Hablemos, sin embargo, de la tendencia a regalar. Mientras que en regiones como Cataluña el celebrar el Día del Libro y el Sant Jordi regalando un ejemplar acompañado de una flor es tradición, en Galicia, y mucho menos en las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes, esta práctica no era tan común. En cambio, los que se dedican al sector librero a nivel local ven un cambio de conducta. Tanto Faro como Dalvi aseguran que cada vez es más popular comprar para regalar, incluso con juegos como el Amigo Invisible, que se organiza en colegios y entre grupos de amigos. Por su parte, Marxe discrepa en que este sea un comportamiento reciente y estima que los fieles a celebrar la fecha lo han hecho desde hace décadas.

Personal de librería Faro muestra uno de sus títulos más populares. / | BERNABÉ/ JAVIER LALÍN

En cuanto a los títulos más populares este año, aquí vuelve a reinar el consenso. Sin duda, ‘Comerás Flores’, de Lucía Solla Sobral, ha sido todo un fenómeno literario, con centenares de ejemplares vendidos a nivel local, tanto en su edición en español como en gallego. La sigue Arantxa Portabales con ‘Asesinato en la Casa Rosa’ y más recientemente ‘Asesinato en el molino del cura’. Como es habitual, también se cuela entre los más populares el Premio Planeta 2025, que este año recibió Juan del Val con ‘Vera, una historia de amor’. Otras obras de éxito fueron ‘Oxígeno’, de Marta Jiménez, y ‘La península de las casas vacías’, de David Uclés. Mientras que, en términos de género, los más demandados son la novela negra en adulto y la literatura romántica en adolescentes y jóvenes, especialmente mujeres.

En una fecha como hoy, en un pueblo como A Estrada o Lalín, resulta agradable visitar la librería local, hablar con nuestro librero de confianza, comparar percepciones, pedir recomendaciones... tocar los libros y leer las contraportadas. Ahora bien, si no cuidamos el sector, sus días están contados.

Noticias relacionadas

Tanto en Dalvi como en Marxe concuerdan en que las grandes superficies y la venta por internet son enemigos difíciles de combatir. Pese a que los precios están fijados por la Lei del Libro y, por lo tanto, deben ser los mismos o muy similares en todo negocio, afirman que la clientela recurre cada vez más al ‘click’ en vez de al cara a cara. Según señala Dalvi, esto se nota especialmente en campañas como las de Navidad, antes de las mejores y que cada vez merman más en ventas. En este sentido, las librerías abogan por campañas para fomentar la lectura –especialmente entre gente joven–, y una mayor concienciación en la sociedad si realmente queremos cuidar lo que tenemos.