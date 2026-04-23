Laro abre la inscripción previa para su Ruta Cabalar del 9 de mayo

La parroquia silledense de Laro acoge el 9 de mayo su VIII Ruta Cabalar, organizada por el colectivo Cabaleiros de Regadío y en la que colabora el Concello de Silleda. Las personas que deseen participar deben realizar una inscripción previa antes del 6 de mayo. El precio por asistente es de 20 euros para la comida, 10 para la ruta y 35 para la opción de ruta con cena incluida. La organización recuerda que dicha ruta es apta para carros y que cada jinete deberá hacerse cargo de los posibles destrozos de su caballo.

La jornada comienza a las 13.00 horas con una comida popular para, en torno a las 15.30 horas, dar paso a la ruta por los montes del entorno. El recorrido será de 18 kilómetros, con una parada para beber y reponer fuerzas con pinchos, que además estará amenizada por el grupo de gaitas Os Trasnos de Doade. Ya por la noche, la programación continuará con una cena a partir de las 22.30 horas. La fiesta rematará con una actuación musical a cargo del Dúo Ciclón y del pinchadiscos Regadisco Show, en un velada que «volverá converter Laro nun punto de encontro para a veciñanza e visitantes», indican desde el Concello.

El ejecutivo local, además, valora de forma muy positiva la continuidad de esta iniciativa, porque año tras año «contribúe a dinamizar a parroquia e a poñer en valor a riqueza paisaxística e social do rural, ao tempo que promove unha xornada de convivencia en torno á tradición cabalar». En la edición del año pasado, en torno a 200 personas pudieron disfrutar de un recorrido por distintos paisajes de la Serra do Candán y pasar un día de convivencia disfrutando además de la gastronomía y la música.