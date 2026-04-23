Literatura
Lalín entrega los lotes de libros a los ganadores del sorteo de la Biblioteca Varela Jácome
Redacción
Lalín
El Concello de Lalín celebró el Día del Libro con la entrega de premios a los ganadores del sorteo realizado en la Biblioteca Municipal Varela Jácome. La concejala de Cultura, Begoña Blanco, entregó los lotes de libros en la propia biblioteca. Los galardonados son Abiel Mendoza Guerra (3 años) en categoría infantil, Iria Iglesias Vidueiros (11 años) en juvenil y Ana María Castro Delgado (62 años) en la modalidad de adultos. El objetivo del certamen literario es fomentar el hábito lector entre los vecinos. Mendoza recibió un lote de libros en la modalidad infantil, mientras que Iglesias obtuve un lote de libros juveniles. Castro fue galardonada con un lote de libros en la modalidad de adultos.
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