Lalín abrirá el próximo 1 de julio su Punto de Encontro Familiar

La Xunta abrió este 22 de abril el plazo para que las entidades sociales presenten sus propuestas para gestionar los nuevos Puntos de Encontro Familiar de Lalín, Cervo y Verín, con la previsión de que entren en funcionamiento el próximo 1 de julio. El director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, visitó este martes la sede del servicio en la capital dezana.

El Diario Oficial de Galicia publica la convocatoria del procedimiento de concierto social, dotado con 1,4 millones de euros hasta 2029. Estos recursos están concebidos como servicios esenciales para garantizar el bienestar de la infancia en situaciones de desprotección derivadas de procesos judiciales o conflictivos.

La licitación del PEF de Lalín incluye también los nuevos recursos de Cervo y Verín. Los tres darán cobertura a sus respectivas comarcas, con el objetivo de evitar desplazamientos largos a las familias usuarias. Para su puesta en marcha, la administración señala que invirtió más de 700.000 euros en obras de reforma y adecuación de los espacios.

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Los Puntos de Encontro Familiar son equipamientos sociales de carácter neutral y especializado, dirigidos a preservar la relación entre menores y familiares en contextos de separación, divorcio, nulidad, tutela u otras situaciones de interrupción de la convivencia. También facilitan el cumplimiento del régimen de visitas cuando su desarrollo resulta difícil o conflictivo. Política Social subraya ,además, que se trata de un servicio gratuito para las familias y financiado íntegramente por la comunidad autónoma.