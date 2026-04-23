El Kung Tai vuela alto en el Vila de Noia

El Polideportivo Vila de Noia, ubicado en el municipio coruñés de Carballo, se convirtió el pasado sábado en el epicentro de las artes marciales base con la celebración del XX Campeonato de Galicia Escolar Individual de Kung-fu. El evento, que reunió a jóvenes promesas de toda la comunidad autónoma, destacó por el alto nivel técnico de los participantes y una organización que puso de relieve valores fundamentales como la disciplina, el esfuerzo y el compañerismo deportivo.

El Club Kung Tai de Lalín tuvo un papel protagonista durante la jornada, logrando una cosecha de resultados que certifica el buen estado de su cantera. La actuación más destacada corrió a cargo de Valeria, que se proclamó campeona al lograr el primer puesto en la categoría de cinturón verde alevín. El club también sumó dos importantes medallas de plata gracias al desempeño de Roi, segundo en cinturón azul alevín, y Nicolás, segundo en la competitiva categoría de cinturón negro infantil.

El medallero para la entidad se completó con tres medallas de bronce obtenidas por Noé (cinturón azul alevín), Selma (cinturón negro sub-21) y Paula (cinturón marrón alevín). Además de los podios, la representación del club obtuvo puestos de mérito con Martín y Víctor (quintos en sus categorías), Hugo Loc (sexto en cinturón negro júnior), Xavier y Xoel (séptimos) y Darius Nicolai (octavo). Estos resultados reflejan la solidez técnica global de la expedición en diferentes niveles y edades.

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Desde la directiva del Club Kung Tai han expresado su enorme satisfacción por el trabajo realizado, felicitando a todos los deportistas por el orgullo con el que representaron a la institución deportiva de la capital dezana. También se tuvo un recuerdo especial para los alumnos Noel, Xoán, Lucas y Dani, que causaron baja por problemas de salud y que no pudieron desplazarse con el grupo hasta Carballo. Con este campeonato, el club dezano reafirma de esta forma su crecimiento y su compromiso con la formación de jóvenes deportistas bajo los principios de este arte marcial.