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30 aniversario

Homenaje de la Coral Polifónica Estradense

La Coral Polifónica Estradense rendirá homenaje a sus miembros fallecidos en una misa solemne organizada con motivo del 30º aniversario de fundación. El acto litúrgico tendrá lugar el próximo domingo 26 de abril a las 12.30 horas en la igresia parroquial de A Estrada.

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