Las históricas gaitas de Forcarei realizan un camino conocido

La Banda de Gaitas de Forcarei cruzará el océano en un viaje muy especial dentro del proyecto Caminos Atlánticos, llevando su música hasta México. «Es un camino que no es nuevo. Es el mismo que durante generaciones recorrieron tantas gallegas y gallegos, llevando consigo su identidad, su cultura y su música», manifestaron desde la formación forcaricense, que no estará sola en este viaje, ya que compartirán escenario con el grupo MusicGlam y con la cantante solista Patricia Suárez, en un espectáculo que une tradición y nuevas sonoridades, creando una propuesta única y llena de emoción.

Desde la banda de gaitas destacaron que será una oportunidad para «reencontrarnos con nuestra gente al otro lado del Atlántico, para hacer sonar Galicia en México y para demostrar que la música no entiende de distancias». Desde la formación quisieron además agradecer a la Xunta de Galicia, a la Diputación de Pontevedra y al Concello de Forcarei por su apoyo y colaboración, fundamentales para hacer realidad este proyecto. «Porque hay caminos que cruzan océanos pero nunca rompen lo que nos une», sentenciaron.

El próximo 25 de abril dará comienzo una intensa y emocionante gira en México para la Banda de Gaitas de Forcarei, con un programa que combina actuaciones musicales, actividades culturales y encuentros con la comunidad gallega al otro lado del Atlántico.

La expedición llegará a Ciudad de México a las 17:05 horas, donde será recibida para su traslado al Hotel Riazor. Tras la instalación y la cena, la jornada concluirá con un descanso antes de iniciar una agenda cargada de actividades.

El domingo 26 estará marcado por el encuentro con la colectividad gallega en el Centro Deportivo Gallego de Tláhuac. Después del desayuno, la banda se trasladará a estas instalaciones, donde compartirá una jornada de convivencia que culminará con una comida junto al Centro Gallego-UMEGAL. Por la tarde tendrá lugar uno de los primeros conciertos de la gira, antes del regreso al hotel.

La jornada del lunes 27 estará dedicada a descubrir algunos de los lugares más emblemáticos de la capital mexicana. A bordo del Capital Bus, los integrantes recorrerán enclaves como el Zócalo, el Museo Franz Mayer, el Monumento a la Revolución o el Ángel de la Independencia. Tras la comida, el grupo realizará una visita guiada a pie por el centro histórico, con parada en el mirador de la Torre Latinoamericana y un recorrido que finalizará en la tradicional Plaza Garibaldi.

El martes comenzará el desplazamiento hacia Morelia, con paradas en dos puntos de gran valor cultural y simbólico: la Basílica de Guadalupe y las Pirámides de Teotihuacán. Tras la comida, la expedición continuará su viaje hasta la capital michoacana.

Ya en Morelia, el miércoles 29 se iniciará con un recorrido guiado en tranvía por el centro histórico. Posteriormente, el grupo se trasladará a Altozano para compartir una jornada de convivencia que se prolongará hasta la noche.

El jueves estará dedicado a la localidad de Pátzcuaro. Tras la visita turística y la comida, la Banda de Gaitas protagonizará un pasacalles y ofrecerá un concierto en la Plaza Vasco de Quiroga, antes de regresar a Morelia.

El viernes 1 de mayo combinará tiempo libre con actividad musical. Por la tarde, la formación recorrerá en pasacalles varias plazas del centro de Morelia, culminando con un concierto en la Plaza Benito Juárez y una cena conjunta para cerrar la jornada.

El sábado 2 de mayo será uno de los días más destacados de la gira. Por la noche, la banda ofrecerá un concierto en el Teatro Matamoros y participará en el encendido de la catedral de Morelia, donde interpretará dos piezas en un entorno de gran simbolismo.

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El domingo comenzará el regreso a España. Tras el desayuno, el grupo viajará de vuelta a Ciudad de México, donde realizará una última parada antes de dirigirse al aeropuerto para tomar el vuelo nocturno que pondrá fin a esta experiencia internacional.