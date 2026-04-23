Internacional
‘Fillos do vento: A Rapa’ se lleva el premio en los llamados Óscar de onternet
Redacción
La experiencia inmersiva ‘Fillos do Vento: A Rapa’, centrada en la Rapa das Bestas de Sabucedo, ha sido distinguida con el People’s Voice Webby Award (premio del público) en la categoría de mejor historia inmersiva en la 30ª edición de los Webby Awards, uno de los reconocimientos más relevantes del ámbito digital a nivel internacional, considerados los Óscar de Internet.
El propio Brais Revaldería recibió la comunicación del premio mientras se encontraba en Pekín como invitado en el Beijing International Film Festival, donde participó en la gala y llegó a entregar premios de la universidad. En ese contexto, fue además el único occidental presente en el acto.
“No contábamos con estar nominados y menos aún ganar”, señaló el director tras conocer el fallo, en una categoría en la que competía con grandes productoras internacionales, como Disney o Targo.
- La victoria de la Real Sociedad en Copa complica el deseo europeo del Celta: las cuentas para Champions, UEFA o Conference
- Las familias se rebelan contra los profesores: llegan a Inspección por sanciones a los alumnos en Vigo
- Extranjeras de Vigo, tras solicitar su regularización: «Estamos emocionadas, es la oportunidad que estábamos esperando»
- O que nos deixou Samba, o noso veciño
- La música electrónica crece en Galicia: nace un nuevo festival a los pies de la ría de Vigo
- El pesquero de Cangas "Eirado do Costal", primero de la flota gallega en incorporar el modelo de un bote salvavidas cerrado e insumergible para soportar las gélidas aguas de Terranova
- Identificado el conductor del atropello mortal en Pontevedra, al que investigan por un homicidio imprudente
- Muere el policía nacional Nazario Luis Rodríguez Costa, destinado en Salvaterra y antes en la comisaría de Vigo