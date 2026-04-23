‘Fillos do vento: A Rapa’ se lleva el premio en los llamados Óscar de onternet

La experiencia inmersiva ‘Fillos do Vento: A Rapa’, centrada en la Rapa das Bestas de Sabucedo, ha sido distinguida con el People’s Voice Webby Award (premio del público) en la categoría de mejor historia inmersiva en la 30ª edición de los Webby Awards, uno de los reconocimientos más relevantes del ámbito digital a nivel internacional, considerados los Óscar de Internet.

El propio Brais Revaldería recibió la comunicación del premio mientras se encontraba en Pekín como invitado en el Beijing International Film Festival, donde participó en la gala y llegó a entregar premios de la universidad. En ese contexto, fue además el único occidental presente en el acto.

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“No contábamos con estar nominados y menos aún ganar”, señaló el director tras conocer el fallo, en una categoría en la que competía con grandes productoras internacionales, como Disney o Targo.