Exhibición de maquinaria en la escuela de Sergude para los futuros agricultores y ganaderos de Galicia: «Ver esto es impresionante»

No todos los días se ve más de un millón de euros agolpado en un prado. Y no en billetes esparcidos por la hierba, sino en maquinaria. Así que para los alumnos del Centro de Formación e Experimentación Agraria (CFEA) de Sergude, en Boqueixón, este fue un miércoles especial. En un par de parcelas de la escuela, dependiente de la Consellería do Medio Rural, las empresas O Rubio de Santa Comba y Maxideza de Lalín realizaron una exhibición de ensilado de hierba con maquinaria de última generación. Cara, sí... pero espectacular para los amantes del sector.

Una parte de los 200 matriculados en el centro, aquellos que cursan los ciclos más relacionados con producción agropecuaria y ganadería, disfrutaron del espectáculo ofrecido por cuatro tractores, hileradoras, segadoras, una rotoempacadora, una telescópica e incluso drones para análisis, abonado, sembrado y fumigación.

«Es la primera vez que lo hacemos, pero poder ver todas estas máquinas trabajando, con el valor que tienen, es impresionante», admitía Juan Carlos Ferreras, director del centro, que destaca la importancia de este tipo de iniciativas para los alumnos.

Hasta la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, que se subió a uno de los tractores para comprobar como la rotoempacadora recogía el forraje y lo encintaba, destacó el carácter práctico y participativo de estos ciclos. «Apostamos por una formación estrechamente vinculada a la realidad laboral del sector primario», dijo. Algo que después se nota, ya que la inserción laboral de estos estudios está en el 100% y la matriculación sigue al alza, con un 11% más de estudiantes este año.

Colaboración de las empresas

Jornadas como la de este miércoles son posibles gracias a la colaboración de las empresas del sector, que desplazan todo este material y personal en plena campaña de ensilado, cuando el campo en Galicia anda a mil revoluciones y las 24 horas del día se hacen cortas para sacar adelante el trabajo.

Maquinaria Agrícola O Rubio y Maxideza, representados por José Antonio García y Óscar García, llevaron las máquinas, mientras que Víctor Quindimil, de Murat, se encargó de manejar los drones y Ágata Tubío, de Arvum, explicó a los futuros agricultores y ganaderos las curiosidades de los plásticos para las pacas de silo.

La exhibición incluyó un estudio vegetativo de las plantas de la parcela con un dron multiespectral, con cámaras térmicas y análisis de cultivo. Más tarde, en una de las fincas se segó la hierba con una segadora acondicionadora triple, mientras que en otra donde ya estaba cortada se procedió al hilerado y ensilado, con un tractor con autoguiado GPS, picadora, rotoempacadaora y encintadora con cámara variable de alta densidad. Después, los bolos de plástico fueron transportados con una telescópica con pinza hidráulica multifunción. También se lanzó abono con uno de los drones, quizás la máquina que más cautivó al personal por ser la más novedosa, pero que poco a poco se empezará a ver sobrevolando las fincas del rural gallego.

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Además, al CFEA de Sergude la jornada le salió redonda, ya que la exhibición se sirvió para ensilar su hierba, con la que después alimenta a las vacas que tiene en el recinto para las prácticas. «Siempre lo hacíamos nosotros, pero esta vez aprovechamos», explicó el director, que junto a la conselleira dio las gracias a las empresas colaboradoras, sin las cuales sería imposible acercar esta formación práctica a un alumnado llamado a ser el futuro del campo en Galicia.