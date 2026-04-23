Dozón recoge los días 27 y 28 voluminosos a domicilio
El Concello de Dozón realizará los próximos lunes y martes, 27 y 28 de abril, dos jornadas de recogida a domicilio de enseres voluminosos no peligrosos, como colchones, electrodomésticos o madera. También retirará mallas, cordeles, y «big bags» agrícolas. Para poder emplear este servicio de forma gratuita, los vecinos y vecinas interesados tuvieron que solicitarlo hasta este miércoles.
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