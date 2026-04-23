Demografía
La Diputación lidera el proyecto Activa Rural Transfronterizo
Apuesta por la innovación en los cuidados y un envejecimiento activo con fondos de la UE
La Diputación de Pontevedra lidera Activa Rural Transfronterizo, un proyecto dotado con cerca de 4,5 millones de euros para impulsar la innovación en los cuidados y el envejecimiento activo en el medio rural de la frontera hispano-portuguesa. La iniciativa, aprobada en la séptima convocatoria del Interreg Poctep 2021-2027, estará financiada en un 75% por fondos FEDER y se desarrollará hasta finales de 2028 con la participación de entidades de Galicia, otras comunidades autónomas y Portugal.
El programa busca responder a desafíos como el envejecimiento demográfico, la falta de acceso a servicios asistenciales, la brecha digital y la soledad no deseada, problemas especialmente acusados en las zonas rurales transfronterizas.
Entre sus principales actuaciones figura la creación de las Aldeas Smarthaus, concebidas como laboratorios vivos de bienestar, salud comunitaria y cuidados asistenciales. Inspirado en la Nueva Bauhaus Europea, el modelo combinará sostenibilidad, inclusión y digitalización con servicios de proximidad, favoreciendo la autonomía personal, la participación comunitaria y el desarrollo socioeconómico del rural. El consorcio integra universidades, diputaciones y entidades portuguesas.
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