Crespo carga en el Senado contra la ley de discapacidad

José Crespo criticó al Gobierno de España durante una pregunta en la sesión de control del pleno del Senado por su actuación en relación con la homologación automática entre dependencia y discapacidad aprobada por la Xunta de Galicia. El también alcalde de Lalín cuestionó que el ejecutivo recurriera esa medida y que, posteriormente, incorporase una fórmula similar en la reforma de la Ley General de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aunque, según sostuvo, sin reconocer los efectos tributarios asociados.

Crespo afirmó que el ejecutivo «impugnou un sistema que se adopta noutros territorios e que el mesmo copia, iso si, sen recoñecerlle os dereitos tributarios» y enmarcó esa decisión en lo que definió como un afán recaudatorio. También aseguró que la suspensión del plan gallego afectó a unas 3.000 personas dependientes, que vieron suspendido su procedimiento y tuvieron que esperar por una valoración que, según indicó, ya tenían acreditada. «Un atasco maiúsculo, provocado exclusivamente pola impugnación do Goberno», señaló.

El senador sostuvo que el proyecto de ley estatal está «feito de costas ás comunidades autónomas e aos concellos, que somos os que xestionamos» y reclamó al ministerio una política más inclusiva. «Copien á Xunta e acertarán, aínda que recaden un pouquiño menos», dijo ante el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.

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En su argumentación, Crespo defendió que el procedimiento impulsado por la Xunta eliminaba burocracia y permitía el reconocimiento automático de la discapacidad a quienes ya tenían reconocida la dependencia. Añadió que ese plan benefició a 12.600 personas y supuso un ahorro superior a 114 millones de euros para personas dependientes y con discapacidad.