Comienzan en Lalín los seminarios del programa ‘Ciencia na túa cociña’

Lalín acogió este miércoles el primero de los seminarios organizados junto a la Universidade de Vigo dentro del programa de Coñecemento e Experiencias para mayores de 50 años. La sesión, Ciencia na túa cociña, reunió a una veintena de participantes en el edificio sociocultural. La iniciativa continuará en mayo con citas sobre bienestar personal e inteligencia artificial.