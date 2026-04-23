Formación
Comienzan en Lalín los seminarios del programa ‘Ciencia na túa cociña’
Lalín acogió este miércoles el primero de los seminarios organizados junto a la Universidade de Vigo dentro del programa de Coñecemento e Experiencias para mayores de 50 años. La sesión, Ciencia na túa cociña, reunió a una veintena de participantes en el edificio sociocultural. La iniciativa continuará en mayo con citas sobre bienestar personal e inteligencia artificial.
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