El Bono Remuda eleva un 20% su presupuesto para facilitar traspasos

Mantener abiertos negocios viables y facilitar su traspaso a nuevos titulares. Ese es el objetivo del Bono Remuda, el programa con el que la Xunta quiere impulsar el relevo generacional en el pequeño tejido empresarial gallego y que este año contará con un presupuesto de 1,5 millones de euros, un 20% más que en la convocatoria anterior.

Las solicitudes podrán presentarse hasta el 30 de septiembre o hasta que se agote el crédito disponible. La ayuda se dirige a personas trabajadoras autónomas y contempla dos líneas. La primera es el Bono Remuda Rural, para negocios ubicados en municipios de menos de 10.000 habitantes, con subvenciones de hasta el 75% del precio del contrato de relevo. La segunda es el Bono Remuda Xeral, destinada a concellos de mayor población, donde la cobertura alcanza hasta el 70%.

En ambos casos, la cuantía máxima será, con carácter general, de 30.000 euros. El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, defendió este miércoles que el programa es «una herramienta clave para facilitar el relevo generacional en los pequeños negocios, evitando su cierre y promoviendo nuevas oportunidades de emprendimiento».

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El Bono Remuda forma parte de la orden unificada de apoyos al trabajo autónomo, dotada con 40,7 millones e integrada por cinco programas.