La Biblioteca Municipal de A Estrada incorpora 632 títulos y supera los 21.000 volúmenes

La Casa das Letras, sede de la biblioteca municipal de A Estrada, incorporó en el último año un total de 632 ejemplares a su fondo. El dato lo dio a conocer hoy la concejala de Cultura, Lucía Seoane, que visitó estas instalaciones coincidiendo con el Día del Libro. «Detrás desta cifra hai diversidade, calidade e moitas historias agardando lectoras e lectores», señaló.

Seoane explicó que esta ampliación del fondo bibliográfico público supuso una inversión de 10.341,40 euros, de los cuales 5.477 proceden de fondos propios y 4.864 corresponden a una subvención concedida a la biblioteca estradense. La edil quiso conocer de primera mano los títulos incorporados para el disfrute de lectores de todas las edades.

La oferta es muy variada. Entre las nuevas incorporaciones se encuentra literatura gallega como Sol de inverno, de Rosa Aneiros; As rapazas de Xan, de Manuel Iglesias Turnes, o A señorita Buble, de Ledicia Costas, junto con obras muy reconocidas como El diario de la peste, de Espido Freire; ensayos como El instinto del lenguaje, de Steven Pinker, o la autobiografía Open, de Andre Agassi. No faltan propuestas que ponen en valor referentes femeninos, como Mulleres galegas: Begoña Caamaño, ni títulos dirigidos a quienes se inician en la lectura, como ¡Tris, tras! Cuentos y actividades para imaginar, crear y jugar.

«Esta variedade reflicte o que queremos que sexa a Casa das Letras: un espazo para todas as idades, intereses e sensibilidades», destacó Seoane, quien subrayó que cada libro que llega a la biblioteca supone una nueva oportunidad para muchos lectores y una forma de fomentar un hábito cultural que es, al mismo tiempo, una herramienta para la libertad y el pensamiento crítico.

Actualmente, la Casa das Letras cuenta con 21.361 volúmenes. La biblioteca cerró el último año con 2.076 usuarios, lo que supone 289 carnés más que en 2024. De este modo, suma cinco años consecutivos de crecimiento y ha vuelto a batir su récord de préstamos, con alrededor de 8.000 anuales. De los nuevos socios, 174 son adultos y 115 corresponden a lectores infantiles. En total, 810 usuarios utilizaron el servicio de préstamo domiciliario, 90 más que el año anterior.

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Estos datos reflejan la buena salud de un servicio que ofrece, además, espacios de estudio, actividades de animación a la lectura, presentaciones de libros y un club de lectura, entre otras propuestas culturales. «Con moita frecuencia imos sumando volumes, tentando que o fondo sexa o máis variado e actualizado posible e pretendendo que todos os lectores poidan atopar eses títulos que desexan ler ou consultar», añadió la concejala. A estas mejoras se suman otras destinadas a aumentar la comodidad del espacio.