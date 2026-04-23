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As 3 Portiñas gana el concurso de las Santas Tapas de A Estrada

El 20 Berzas fue segundo y Cepa e Viño Gastrobar, tercero

As 3 Portiñas, con el reconocimiento como mejor tapa.

As 3 Portiñas, con el reconocimiento como mejor tapa. / Cedida

Lois Docampo

A Estrada

El Restaurante Río Liñares acogió en la noche del miércoles la entrega de los premios de las Santas Tapas 2026. El establecimiento As 3 Portiñas se llevó el primer premio, además de ser reconocido como la tapa innovación y de llevarse el galardón a la mejor presentación. El segundo premio fue para el 20 Berzas, siendo además la mejor tapa tradicional, y el tercer premio fue Cepa e Viño Gastrobar.

Segundo premio para el 20 Berzas

Segundo premio para el 20 Berzas / Cedida

Premio para Cepa e Viño Gastrobar

Premio para Cepa e Viño Gastrobar / Cedida

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