As 3 Portiñas gana el concurso de las Santas Tapas de A Estrada

El Restaurante Río Liñares acogió en la noche del miércoles la entrega de los premios de las Santas Tapas 2026. El establecimiento As 3 Portiñas se llevó el primer premio, además de ser reconocido como la tapa innovación y de llevarse el galardón a la mejor presentación. El segundo premio fue para el 20 Berzas, siendo además la mejor tapa tradicional, y el tercer premio fue Cepa e Viño Gastrobar.

Segundo premio para el 20 Berzas / Cedida