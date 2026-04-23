Andrea Roqueiro, de nuevo secretaria de la Alcaldía de Agolada

El BOP publicó este miércoles el nombramiento de Andrea Roqueiro Moure como secretaria particular de la Alcaldía de Agolada. Roqueiro ya desempeñó este cargo con el anterior regidor, Luis Calvo. Entre sus funciones figuran la agenda del alcalde, Óscar Val, la redacciónde oficios y contestaciones institucionales o la apertura y cierre de instalaciones. El coste total del puesto es de 35.204 euros.