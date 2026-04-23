Tribuna libre
Un agasallo para os pereiriños
Xosé Luna
No verán de 1973 asistín convidado a unha festa escolar que nos ofrecía na súa casa a miña mestra, a Señorita Leonor. No transcurso da mesma tivo lugar unha desas «cousiñas» que un leva sempre impresas, nun recuncho do corazón, durante toda a vida. Logo de rematar a merenda, tivemos que pensar un número. Se coincidía co que tiña na mente a anfitriona gañariamos un agasallo. Cando me tocou a min, respostei con seguridade sen apartar a vista do seu ollar, «o sete». «Efectivamente», exclamou a mestra debuxando un precioso sorriso na faciana. «É o número sete». Pecho os ollos e véxoa, dándome dous bicos e escribindo coa súa fermosa letra: «Para José de su profesora y amiga, Leonor».
O agasallo era unha novela. O meu primeiro libro dedicado. Tratábase dun exemplar de Cinco semanas en globo, de Jules Verne da editorial Bruguera. Gocei moito coas aventuras do explorador inglés, o doutor Samuel Fergusson (o álter ego de Verne), atravesando o continente africano, dende a Illa de Zanzíbar deica á costa de Senegal. Vivindo mil aventuras, no Victoria, co seu amigo Dick Kennedy e o seu criado Joe Wilson.
Daquela aínda non sabía que na miña noveliña As cometas da vida, un dos personaxes lería un fragmento de Cinco semanas en globo. E tampouco descubrira, daquela, que o Verne, nas súas Vinte mil leguas de viaxe submarina, fixera navegar o Nautilus, co capitán Nemo a bordo, pola ría de Vigo, onde baixaron a ver os galeóns de Rande.
Nin que dicir ten que na estrada da vida, o 7 segue a ser o meu número da sorte. A Señorita Leonor, unha das miñas profesoras pola que sinto devoción. E o agasallo da miña mestra, que arestora repousa nun andel na habitación do meu fillo, unha infinda xoia, todo un galano agarimoso, que me leva, como se dunha desas máquinas fantásticas do tempo se tratase, á miña infancia.
Hoxe, 23 de abril, día do libro na estrada da vida, logo de 52 anos dese agasallo da miña mestra, quero que teñades na Biblioteca Xosé Neira Vilas da miña benquerida escola do Foxo un exemplar dese libro marabilloso que nunca se esquece, As viaxes fantásticas de Jules Verne.
Graciñas Mil por todo ex toto corde.
