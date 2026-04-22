La Xunta reforesta los márgenes de la autovía Santiago-A Estrada con 5.000 árboles autóctonos para avanzar en su estrategia de carreteras verdes

La Xunta está ejecutando la reforestación de los márgenes de la autovía Santiago-A Estrada —la AG-59— con 5.000 ejemplares de árboles frondosos y autóctonos dentro de la Estratexia de Estradas Verdes, una actuación que cuenta con un presupuesto superior a los 375.000 euros. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, participó este martes en los trabajos de plantación, en los que ya se han colocado 3.000 ejemplares.

La intervención se desarrolla en colaboración con la Consellería de Medio Rural, a través de Seaga, y busca transformar el entorno de la infraestructura viaria con criterios de sostenibilidad ambiental y mejora paisajística. “A través desta estratexia elimínanse das marxes especies invasoras e pirófitas, e abórdase a plantación de frondosas e autóctonas”, destacó Allegue, que estuvo acompañada por la alcaldesa de Teo, Lucía Calvo.

Los trabajos abarcan un tramo de 8 kilómetros de carretera y una superficie total de 40 hectáreas en la AG-59 y en sus ramales AG-58 y VG-1.6. La actuación incluye la eliminación de especies invasoras y pirófitas, como mimosas y eucaliptos, para sustituirlas por árboles como avellanos, abedules, fresnos, castaños, robles y arces, además de plantas trepadoras y rastreras como hiedras y vincas.

Compromiso medioambiental

La conselleira puso el acento en el impacto ambiental positivo del proyecto, no solo por la mejora visual del entorno, sino también por su contribución a la lucha contra el cambio climático. Según las previsiones de la Xunta, los 5.000 árboles que se plantarán permitirán la absorción de hasta 250 toneladas de CO2 en los próximos 35 años.

“Permiten non só a mellora paisaxística, senón tamén avanzar no compromiso medioambiental”, subrayó Allegue durante la visita a los trabajos en Teo.

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Una vez rematada la fase de plantación, la planificación autonómica contempla un período posterior de conservación y mantenimiento de entre cuatro y cinco años, con el fin de garantizar el correcto desarrollo de la nueva masa vegetal y consolidar esta recuperación ambiental en el entorno de la autovía que unirá Santiago y A Estrada y que, se prevé, estará totalmente operativa en 2028.