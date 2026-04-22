La Xunta autoriza batidas de jabalí en Lalín sin denuncias previas por daños

La administración autonómica ha autorizado a la Sociedade de Caza e Pesca de Lalín para tomar medidas contra la población de jabalí, cuestión que se había planteado a finales de febrero en un encuentro con sindicatos agrarios, cooperativas y la Federación Galega de Caza. La decisión de la Consellería de Medio Ambiente supone, para el presidente de la sociedad cinegética lalinense, José Luis Montoto, el respaldo a las políticas activas y al trabajo de campo realizado desde hace tiempo. Es, para Montoto, una prueba de confianza de la Xunta en la sociedad que dirige, pues en cierto modo le deja las manos libres para activar medidas que van desde el movimiento de jabalíes por espacios determinados hasta la organización de batidas sin que exista una comunicación previa por daños por parte de los afectados.

La decisión, gestionada a través de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural, ya se hizo efectiva el pasado fin de semana en la zona de la parroquia de Goiás, donde con perros de traílla, se realizaron tareas de dispersión del cerdo bravo. Son acciones que se extenderán a otros puntos donde la sociedad, por su experiencia y por denuncias en los últimos años por daños en plantaciones o siembras, las considere necesarias. Montoto indica que la colaboración con ganaderos y agricultores es fundamental pues son los que padecen las consecuencias de los daños en sus fincas por incursiones del jabalí. No obstante, señala que la sociedad atesora un trabajo de localización de piaras de cerdo bravo o también zonas más sensibles que otras a daños en la agricultura. «Esta é unha gran noticia para os gandeiros, pero tamén para nós, que era o que viñamos solicitando desde había un tempo. Penso que debemos dar as grazas á Consellería de Medio Ambiente por ter en conta a nosa petición»·.

Inicialmente se llevará a cabo un trabajo de control mediante perros de traílla o sueltos en espacios sensibles de presencia de jabalí, pero también se organizarán batidas con muerte si así se considerase. Estas cacerías con compatibles con la posterior presentación de una denuncia por daños por parte de los ganaderos o agricultores afectados. «Esas zonas xa nos figuran nos estudos previos que fixemos», añade.

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La sociedad estará vigilante estos meses de posibles daños en terrenos de plantaciones, sobre todo de maíz forrajero, pero también de otras actividades agrarias cuyo desarrollo pueda estar condicionado por daños de estos animales. Para los meses de mayo y junio podría haber ya batidas con muerte, solo en caso de que fuesen necesarias por circunstancias que así lo requiriesen. «Este fin de semana iremos mirar de novo esas zonas e tamén estaremos atentos ás recomendacións que nos fagan os gandeiros e os agricultores», concluye Montoto.