Vitalqi dicta su ley en el tatami

El Gimnasio Vitalqi de Lalín firmó el pasado fin de semana una actuación sobresaliente durante su participación en el XX Campeonato Gallego Individual de Kung-Fu, celebrado en el municipio coruñés de Carballo. El equipo lalinense, que acudió a la cita con una expedición formada por un total de 18 deportistas, valora de manera muy positiva unos resultados que consolidan su actual posición en la vanguardia de las artes marciales autonómicas.

La competición, que destacó por un alto nivel técnico, reunió a participantes desde cinturón verde en las categorías alevín, infantil, júnior y sub-21 procedentes de las cuatro provincias gallegas. En el medallero del Vitalqi de Lalín destacaron los títulos autonómicos logrados por Ares Galego, que se proclamó campeón en cinturón azul alevín; Sheila López, que hizo lo propio en cinturón azul infantil B; y Samuel García, que alcanzó lo más alto del podio en cinturón negro júnior.

El éxito de la expedición se completó con meritorios subcampeonatos para Daniel Diéguez (azul infantil), Ángel Lalín (marrón infantil), Sandra Iglesias (marrón júnior) y Matías García (negro júnior B). Además, el centro de la calle B de la capital dezana sumó importantes puestos de honor con la cuarta y quinta posición de Noa Rodríguez y Darío Fernández en azul infantil B, y las mismas posiciones para Izan Arguiz y Nerea Rozas en cinturón marrón infantil, cerrando así una jornada redonda para el kung-fu de Lalín.

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Tras el éxito cosechado en Carballo este fin de semana, el cuerpo técnico del Gimnasio Vitalqi ha querido poner en valor no sólo el medallero, sino el gran espíritu competitivo y la progresión técnica mostrada por toda la cantera formada en sus instalaciones. Estos resultados suponen un espaldarazo definitivo al trabajo diario realizado en Lalín, reafirmando el compromiso del club con la formación de jóvenes talentos y cargando de motivación a los kunfutecas para afrontar los próximos retos de la temporada.