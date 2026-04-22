Umbra Festival activa su fase inicial de venta de entradas

Tras el rotundo éxito de la fase «early bird» (descuentos u ofertas especiales a los clientes que compran durante un periodo inicial), que agotó todas sus existencias en apenas unos días, la organización del festival de música electrónica Umbra de Agolada para el eclipse solar del 12 de agosto ha anunciado oficialmente la apertura del primer «release» de entradas con un precio de salida de 65 euros. Este nuevo tramo de venta llega impulsado por una gran demanda que mantuvo el cartel de «sold out» durante las últimas jornadas, consolidando la expectación por una cita que tendrá lugar del 11 al 13 de agosto, coincidiendo con el histórico fenómeno del eclipse solar.

Umbra Festival, organizado por el sello discográfico Bohrium Records y el Why Not? Club Zanzíbar, se celebrará en la parroquia de Brocos, perteneciente al municipio de Agolada, en un escenario único situado al pie del pantano de Portodemouros. En esta edición, el festival apuesta por una propuesta que trasciende lo puramente musical para transformarse en una experiencia inmersiva integral, aprovechando el entorno gallego para fusionar música y comunidad bajo la influencia del evento astronómico. La gran novedad de este año radica en la diversificación de sus opciones de alojamiento: una zona de acampada libre para quienes buscan la esencia más pura de este tipo de experiencias, un área de glamping que combina el diseño y la comodidad, y un parking específico para caravanas y furgonetas camper pensado para los que opten por acercarse de forma motorizada.

Noticias relacionadas

Con este lanzamiento, Umbra Festival reafirma su identidad como un punto de encuentro donde el paisaje del embalse y la convivencia se unen para ofrecer una vivencia irrepetible bajo el cielo de agosto. Las entradas de esta primera fase ya se encuentran disponibles por 65 euros a través del perfil de Instagram del festival. Hay que destacar que el certamen no se limita al 12 de agosto. La música comenzará en uno de los escenarios ya el día 11, a las 16.00 horas, y parará el 13 en torno a las 10.00 horas. Uno de los escenarios, durante el evento agoladés, cesará al mediodía, y el otro tendrá actuaciones de forma ininterrumpida.