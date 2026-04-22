Una treintena de extranjeros acude a la convocatoria sobre la regularización en A Estrada

A Estrada acogió este miércoles una sesión informativa sobre el proceso de regularización de personas extranjeras, a la que asistió una treintena de residentes. La convocatoria se celebró en el salón de plenos del Concello en el marco del convenio de colaboración suscrito con la ONG Movemento pola Paz, entidad que ofrece asesoramiento y acompañamiento jurídico gratuito durante este procedimiento administrativo extraordinario.

En este contexto, el encuentro tuvo como objetivo explicar con detalle el proceso de regularización impulsado en España para personas migrantes que ya residen en el país y que cuentan con vínculos sociales, laborales o familiares. Se trata de una vía excepcional que permite obtener una autorización de residencia y trabajo de un año de duración, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

En concreto, podrán acogerse a este procedimiento aquellas personas que hayan solicitado Protección Internacional en España antes del 1 de enero de 2026 o, alternativamente, aquellas que se encuentren en situación administrativa irregular, siempre que hayan llegado al país antes de esa fecha y acrediten una permanencia continuada de al menos cinco meses previos a la solicitud.

Durante la sesión, además de exponer estos requisitos, se explicó la documentación necesaria para iniciar el trámite, así como los plazos establecidos, dado que el periodo de presentación finaliza el 30 de junio. Asimismo, se incidió en que, una vez iniciado el procedimiento, las personas solicitantes quedarán habilitadas de forma provisional para residir y trabajar hasta la resolución del expediente.

Por otro lado, el Concello de A Estrada aclaró que no es el organismo encargado de tramitar directamente estas solicitudes. Sin embargo, sí facilita el proceso gracias al convenio firmado con Movemento pola Paz, entidad inscrita en el registro de organizaciones colaboradoras en materia de extranjería. En este sentido, se subrayó que se trata de un servicio totalmente gratuito para las personas interesadas.

Ahora bien, la administración municipal sí desempeña un papel relevante dentro del procedimiento, ya que es la encargada de emitir el certificado de vulnerabilidad que se incorpora a cada expediente. Además, desde el departamento de Servizos Sociais se organizará la atención a las personas solicitantes, que serán citadas en distintas fechas durante los meses de mayo y junio. En cada jornada se atenderá a un máximo de ocho personas, siendo imprescindible acudir con toda la documentación previamente reunida.

Del mismo modo, en la reunión se hizo especial hincapié en la necesidad de permanecer atentos a las notificaciones que puedan recibirse por correo postal, electrónico o a través de la carpeta ciudadana, ya que la falta de respuesta en plazo podría derivar en el archivo del expediente.

Noticias relacionadas

En definitiva, desde el Concello se insistió en la importancia de cumplir rigurosamente los plazos establecidos y de actuar con agilidad en la tramitación, con el fin de evitar incidencias que puedan comprometer el correcto desarrollo del procedimiento de regularización. Asimismo, se recordó que el acompañamiento de entidades como Movemento pola Paz resulta clave para garantizar que las personas solicitantes puedan completar el proceso con éxito.