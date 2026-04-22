El traslado del cadáver de Samba a Senegal costará casi 7.000 euros

La repatriación de Samba Coumba Ndao hacia su Senegal natal se ha convertido en una prioridad y un desafío económico para la comunidad de Rodeiro. El operativo logístico y burocrático para trasladar los restos mortales requiere un desembolso de entre 6.000 y 7.000 euros, una cifra considerable que el Concello, los vecinos y todo el que quiera ayudar intentan cubrir a través de una colecta solidaria que, según la concejala de Servizos Sociais, Begoña Vázquez, avanza a muy buen ritmo. La empresa funeraria trabaja con la previsión de completar el transporte este mismo viernes o, a más tardar, el próximo lunes, supeditando la salida a la agilidad de los trámites y a la recaudación total de los fondos.

Mientras se ultiman estos detalles el cuerpo sin vida de Samba descansa en un tanatorio de Pontevedra. La elección de esta ubicación responde al deseo de sus amistades en la capital de despedirlo mediante el rito musulmán, honrando las creencias de este vecino que era natural de la región senegalesa de Kaolack. Allí es donde reside toda su familia y donde se espera que reciba sepultura definitiva tras el largo viaje transcontinental costeado por la solidaridad bien entendida.

La pérdida deja un vacío profundo en quienes lo conocieron, especialmente en su entorno más cercano. Su amigo Alfa Día, que no se separó de él y estuvo presente en sus últimos momentos, lo recuerda con una mezcla de tristeza y ternura: «Para mí Samba era como un gato porque le gustaba mucho bromear y jugar con la gente. También le gustaba mucho comer y se llevaba bien con todo el mundo», explica emocionado. Estas palabras de Alfa reflejan el carácter afable de un hombre que, pese a estar a miles de kilómetros de su Kaolack natal, logró construir una segunda familia en Rodeiro y en Pontevedra.

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Begoña Vázquez ha querido poner en valor la «gran participación» en esta campaña, subrayando que la generosidad es la que está permitiendo derribar la barrera económica que supone el traslado. Gracias a este esfuerzo colectivo, el cuerpo de Samba podrá finalmente cruzar las fronteras para que sus seres queridos en Senegal puedan darle el último adiós que tanto esperan.