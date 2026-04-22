Central Agropecuaria de Galicia
Menos reses y desigualdad de precios en la subasta bovina
La Central Agropecuaria de Galicia reunió este martes 1.314 animales bovinos, 59 menos que en la sesión anterior. La jornada se cerró con 1.265 reses adjudicadas y un volumen de negocio de 1.652.972 euros. En precios, el valor medio global por animal adjudicado se situó en unos 1.307 euros, lo que supone alrededor de 78 euros menos que en la subasta precedente, con una evolución desigual según las distintas categorías. La recría cotizó a 687,12 € por animal, 4,5 € menos que el martes pasado; el vacuno mayor se dejó algo más de 178 € y quedó en 2.450,07; mientras que becerros carniceros y pasteros ganaron por encima de 120 € para promediar 1.688,15 € y 1.247,12 €, respectivamente.
- «Quedarán prohibidas las comunicaciones por WhatsApp entre familias y profesores. Se harán a través de un canal oficial y dentro de un horario»
- Cazan al arrastrero portugués «Coimbra» por presunta pesca ilegal en uno de los caladeros estratégicos de la flota gallega
- El Estado exige 6 meses de prácticas a los alumnos de la mercante pero solo les da 3: «Hay gente que ya lo da por imposible»
- La música electrónica crece en Galicia: nace un nuevo festival a los pies de la ría de Vigo
- Bertín Osborne actuará en la Festa do Galo, con María Mera de pregonera
- O que nos deixou Samba, o noso veciño
- La victoria de la Real Sociedad en Copa complica el deseo europeo del Celta: las cuentas para Champions, UEFA o Conference
- Las familias se rebelan contra los profesores: llegan a Inspección por sanciones a los alumnos en Vigo