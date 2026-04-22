Menos reses y desigualdad de precios en la subasta bovina

La Central Agropecuaria de Galicia reunió este martes 1.314 animales bovinos, 59 menos que en la sesión anterior. La jornada se cerró con 1.265 reses adjudicadas y un volumen de negocio de 1.652.972 euros. En precios, el valor medio global por animal adjudicado se situó en unos 1.307 euros, lo que supone alrededor de 78 euros menos que en la subasta precedente, con una evolución desigual según las distintas categorías. La recría cotizó a 687,12 € por animal, 4,5 € menos que el martes pasado; el vacuno mayor se dejó algo más de 178 € y quedó en 2.450,07; mientras que becerros carniceros y pasteros ganaron por encima de 120 € para promediar 1.688,15 € y 1.247,12 €, respectivamente.

cotizaciones agropecuarias del 21 de abril de 2026 / Hugo Barreiro