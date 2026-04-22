‘Verán Activo’
Récord de plazas para las actividades que oferta la Xunta: 12.000 vacantes
R. P
La Xunta de Galicia ofertará este verano cerca de 12.000 plazas dentro de su campaña ‘Modo Verán Activo’, una cifra récord que supera en 300 vacantes la del año pasado. El programa busca ofrecer a niños y jóvenes alternativas de ocio educativo, cultural, deportivo y formativo durante los meses estivales, al tiempo que facilita la conciliación familiar.
La programación incluye 8.050 plazas en campamentos de verano para jóvenes de entre 9 y 17 años en 36 instalaciones gallegas, además de 301 plazas en intercambios con otras comunidades y 105 específicas para personas con discapacidad. La oferta se completa con 876 plazas en los minicampamentos ‘Coñece Galicia’ y con 815 plazas en campos de voluntariado.
La campaña también incorpora 1.270 plazas en actividades concertadas en instalaciones juveniles y un programa específico para jóvenes de entre 18 y 30 años con 160 plazas. Además, estrenará un nuevo sistema de preferencia en el sorteo para quienes no obtuvieron plaza el año anterior, con el objetivo de hacer el proceso más equitativo.
- «Quedarán prohibidas las comunicaciones por WhatsApp entre familias y profesores. Se harán a través de un canal oficial y dentro de un horario»
- Cazan al arrastrero portugués «Coimbra» por presunta pesca ilegal en uno de los caladeros estratégicos de la flota gallega
- El Estado exige 6 meses de prácticas a los alumnos de la mercante pero solo les da 3: «Hay gente que ya lo da por imposible»
- La música electrónica crece en Galicia: nace un nuevo festival a los pies de la ría de Vigo
- Bertín Osborne actuará en la Festa do Galo, con María Mera de pregonera
- O que nos deixou Samba, o noso veciño
- La victoria de la Real Sociedad en Copa complica el deseo europeo del Celta: las cuentas para Champions, UEFA o Conference
- Las familias se rebelan contra los profesores: llegan a Inspección por sanciones a los alumnos en Vigo