Récord de plazas para las actividades que oferta la Xunta: 12.000 vacantes

La Xunta de Galicia ofertará este verano cerca de 12.000 plazas dentro de su campaña ‘Modo Verán Activo’, una cifra récord que supera en 300 vacantes la del año pasado. El programa busca ofrecer a niños y jóvenes alternativas de ocio educativo, cultural, deportivo y formativo durante los meses estivales, al tiempo que facilita la conciliación familiar.

La programación incluye 8.050 plazas en campamentos de verano para jóvenes de entre 9 y 17 años en 36 instalaciones gallegas, además de 301 plazas en intercambios con otras comunidades y 105 específicas para personas con discapacidad. La oferta se completa con 876 plazas en los minicampamentos ‘Coñece Galicia’ y con 815 plazas en campos de voluntariado.

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La campaña también incorpora 1.270 plazas en actividades concertadas en instalaciones juveniles y un programa específico para jóvenes de entre 18 y 30 años con 160 plazas. Además, estrenará un nuevo sistema de preferencia en el sorteo para quienes no obtuvieron plaza el año anterior, con el objetivo de hacer el proceso más equitativo.