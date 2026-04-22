Comercio
El Pontiñas sorteará tres cestas de regalo para celebrar el «Día da Nai»
Redacción
El Pontiñas Centro Comercial y de Ocio Gadis pone en marcha una nueva campaña con motivo del «Día da Nai», una de las fechas más especiales del calendario comercial, con el objetivo de premiar la fidelidad de sus clientes y dinamizar las compras en el centro. Bajo el lema «O mellor para mamá está en Pontiñas», el centro comercial de la capital dezana sorteará tres cestas de regalo compuestas por productos de sus diferentes establecimientos, ofreciendo así una propuesta atractiva y llena de sorpresas para celebrar esta festividad. Para participar, los clientes deberán cumplimentar sus tickets de compra superiores a 10 euros, realizados en las tiendas del centro, y depositarlos en la urna habilitada para entrar en el sorteo. La campaña se desarrollará del 21 al 29 de abril, mientras que el sorteo para conocer a los tres ganadores tendrá lugar el día 30 en las instalaciones de la gran superficie lalinense.
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