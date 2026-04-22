Moalde celebra el 1 de mayo su Festa da Carne de Vacuno

La parroquia silledense de Moalde acogerá el 1 de mayo su sexta Festa da Carne de Vacuno á Brasa. Organizada por la Asociación Cultural Veciños de Moalde Vagalume en honor a los trabajadores, ofrecerá a los asistentes carne «a fartar», pan, vino, postre, café y chupitos. El precio de la tarjeta es de 30 euros para adultos, 15 euros para niños de 6 a 12 años y 27 euros en el caso de las raciones para llevar. La organización ha fijado un aforo máximo de 150 personas y mantendrá abierto el plazo de reservas hasta el 28 de abril. Además, entre los participantes se sorteará una comida o cena para dos personas.