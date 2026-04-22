El Gobierno invierte 3,5 millones en las vías nacionales de las comarcas

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, destacó este martes en Agolada la inversión de 3,5 millones de euros que el Gobierno de España destinada a la reparación de las carreteras estatales en Deza y Tabeirós-Terra de Montes, dentro del plan de pavimentaciones de emergencia puesto en marcha en la provincia.

Acompañado por el alcalde de Agolada, Óscar Val, Losada subrayó que estas comarcas concentran cerca de una cuarta parte de los 12 millones de euros movilizados en la provincia de Pontevedra para actuar sobre firmes dañados por el tren de borrascas del invierno. Las actuaciones, ya en marcha, forman parte del Plan Especial de Reparación y Conservación de Carreteras del Estado en Galicia.

La mayor partida corresponde a la N-640, con casi 2 millones de euros para intervenir en los 52 kilómetros que unen Agolada y A Estrada, pasando por Lalín y Silleda. Los trabajos están muy avanzados en los tramos de Cuntis y Caldas de Reis, con una inversión de 800.000 euros a mayores.

Cerca de 200.000 euros irán para la N-525, en el tramo entre Dozón y Silleda, y otros 1,3 millones para los casi 30 kilómetros de la N-541 que discurren entre Soutelo y el límite de Cerdedo Cotobade con el municipio de Pontevedra.

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Losada recalcó la importancia de estas actuaciones para la movilidad en el norte de la provincia y aseguró que la mejora será notable «nas tres estradas que vertebran as comunicacións do noroeste da provincia». Avanzó que estas obras tendrán continuidad con nuevas actuaciones incluidas en el contrato plurianual ordinario de mantenimiento, dotado con 8,7 millones de euros para el sector norte, y con el futuro Plan Extraordinario de Mejora de Firmes del Ministerio de Transportes, que prevé intervenir en más de 5.000 kilómetros de la red estatal entre 2027 y 2031.