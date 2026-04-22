Empiezan las obras en el albergue de Sabucedo

El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, visitó la parroquia estradense de Sabucedo para reunirse con la empresa adjudicataria de las obras que se llevarán a cabo en el único albergue turístico existente en el municipio. La firma Rodiño Obras e Transporte S.L. será la encargada de ejecutar estos trabajos, ya en marcha y que se espera estén finalizados para la celebración de la Rapa das Bestas de este año, Festa de Interese Turístico Internacional que arrancará el 3 de julio.

El albergue tiene capacidad para unas treinta personas.

Acompañado por el arquitecto técnico municipal, Daniel Órrea, y la pedánea de Sabucedo, Fátima Monteagudo, el regidor recorrió las instalaciones, destacando el potencial de este albergue situado en una zona de especial interés natural y etnográfico. La actuación cuenta con financiación del Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Pontevedra Norte.

«Os traballos están especialmente centrados na gran filtración de humidade que afecta á instalación», señaló el alcalde. «Falamos de que hai máis de 20 anos se fixo un investimento importante para converter unha antiga escola unitaria nun centro de acollida de visitantes na que é a nosa parroquia máis turística. O paso do tempo e as filtracións fixeron que o deterioro fose importante», añadió.

La reforma incluye actuaciones en el exterior e interior del edificio. En la fachada se realizarán trabajos de limpieza, reparación de juntas y aplicación de tratamientos impermeabilizantes, así como el sellado de carpinterías y el acondicionamiento de la cubierta. En el interior, se renovarán los revestimientos afectados por la humedad, además de trabajos de saneado y pintado.

«Faremos os trámites correspondentes para que, logo de conseguir ter a instalación perfecta, poidamos cederlla á Asociación Rapa das Bestas, que será a que pase a ter a responsabilidade de sacarlle rendemento a este albergue», apuntó el alcalde.

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El albergue turístico de Sabucedo tiene capacidad para una treintena de personas. En diversas ocasiones, la Asociación Rapa das Bestas manifestó al Concello su interés en asumir la gestión de estas instalaciones. El gobierno de Gonzalo Louzao se mostró muy receptivo a esta propuesta, estimando que este colectivo puede sacar buen provecho de este recurso y ayudar a desestacionalizar la demanda turística, atrayendo visitantes más allá de los días en los que se celebra la Rapa das Bestas.n