Campaña de la X solidaria en A Estrada

Continúa la gira de las «food trucks» del programa Sabor das Rías Baixas de la Deputación de Pontevedra. Esta semana estarán hoy en Covas, Tenorio, mañana en el exterior del centro médico de Carballedo y de nuevo en Covas, Tenorio, y el viernes en el pabellón de Cerdedo, con degustaciones gratuitas de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 horas. Se podrá degustar el cocido de Lalín, la empanada de Bandeira o el salmón de A Estrada, entre otras.

Las entidades Agadea, Apacaf y COGAMI han organizado un acto para hoy a las 12:00 horas en la Praza do Mercado, A Estrada, para animar a la ciudadanía a marcar la casilla 106 en la declaración de la renta. Además leerán un manifiesto e informarán sobre los programas sociales financiados gracias a este gesto individual, que permite destinar el 0,7 % del IRPF a proyectos de interés social sin coste para el contribuyente.