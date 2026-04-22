A Bandeira reestrena su pabellón

El pabellón municipal de A Bandeira abrió este martes una nueva etapa tras culminar su reforma integral, y lo hizo con una inauguración muy animada en la que los grandes protagonistas fueron los 110 alumnos del CEIP Ramón de Valenzuela, que utilizan a diario unas instalaciones que desde ahora recuperan plenamente su actividad en mejores condiciones.

Corte de la cinta inaugural con López y Pena. | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

La reapertura se convirtió en una pequeña fiesta para la comunidad educativa. Globos, juegos y un ambiente distendido acompañaron el estreno de un recinto renovado, más moderno, confortable y funcional. En el acto participaron el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, y la alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena.

La actuación fue financiada a través del II Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas, con una subvención de 130.859,97 euros. La obra, ejecutada por Urbanismo Técnico Sostible con 111.999 euros, permitió renovar por completo la cancha con un nuevo pavimento vinílico antideslizante y polivalente, además de mejorar la iluminación, el mobiliario, las bancadas y distintos elementos del recinto. La intervención incluyó también la transformación de antiguos vestuarios en desuso en una nueva sala polivalente.

Pena subrayó la importancia de esta mejora en un espacio muy utilizado tanto en el ámbito escolar como en el deportivo. La regidora destacó que el pabellón es «moito máis ca unha instalación municipal», al constituir un lugar de encuentro, aprendizaje y convivencia en el que a diario se desarrollan clases, entrenamientos y actividades de distintas modalidades.

Por su parte, López puso el foco en el valor del deporte entre los más jóvenes y en el potencial deportivo del municipio. «Somos a provincia do deporte e Silleda é unha referencia», afirmó el presidente provincial, que elogió los «grandes deportivas e clubs» del municipio.

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Además del uso escolar diario, en el pabellón se desarrollan actividades como patinaje, atletismo, fútbol biberón y fútbol sala. La alcaldesa avanzó que en los próximos días comenzarán las obras de remodelación de la piscina municipal de A Bandeira, situada al lado.