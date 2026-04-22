La Banda Municipal presenta espectáculo: «A Estrada: luz e son»

La Banda de Música Municipal de A Estrada presenta «A Estrada: luz e son», una propuesta audiovisual que pone el foco en el patrimonio cultural y artístico del municipio. Se combinará música en directo con proyecciones visuales, creando una experiencia inmersiva para poner en valor distintas manifestaciones culturales de A Estrada. El repertorio se compone íntegramente por obras de compositores vinculados a la localidad, ya sea por nacimiento o por su estrecha relación con el territorio.

El repertorio se conforma con «Coral e Fanfarria», de Manuel Paino, dedicada al maestro Luis A. González Amosa; «O Camiño dos Arrieiros», de Juan Núñez, una evocadora recreación musical del histórico recorrido de los arrieiros por la zona, (mención de honor en el XVIII Concurso de Composición de la Federación Galega de Bandas Populares); «A Rapa das Bestas», de Simón Couceiro, dedicada a la memoria del padre del compositor; «Brincadeira», de Eulogio López Masid y «A Porta do Alén», de José Luis Loureiro, una obra que traslada al espectador al universo simbólico del conjunto megalítico del Monte Seixo

Cabe recordar que el pasado domingo se celebró el V Concurso de Solistas, organizado por la Escuela de la Banda de Música Municipal de A Estrada, con la participación de 15 alumnos distribuidos en las categorías infantil y juvenil.

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En la categoría infantil, el ganador fue Tomás Portela (saxo, 11 años), mientras que en la juvenil el primer premio recayó en Brais Fernández (trompeta, 13 años). Ambos tendrán la oportunidad de actuar como solistas con la banda el próximo año.