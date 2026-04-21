Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ingresos urgentes residenciasRetornadosEscalada de preciosTrenes suspendidosMiguel Méndez
instagramlinkedin

Accidente

Vuelco sin heridos de madrugada en la Rolda Leste

Un vehículo volcó en la madrugada de ayer mientras circulaba por la Rolda Leste de Lalín, aproximadamente a la altura de la nave de Florentino. Afortunadamente, y pese a lo aparatoso del accidente, el siniestro que tuvo lugar sobre las 5.00 horas se saldó sin heridos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. «Quedarán prohibidas las comunicaciones por WhatsApp entre familias y profesores. Se harán a través de un canal oficial y dentro de un horario»
  2. El antiguo concesionario Opel de la Avenida de Madrid será un hotel de 3 estrellas y 132 habitaciones
  3. Cazan al arrastrero portugués «Coimbra» por presunta pesca ilegal en uno de los caladeros estratégicos de la flota gallega
  4. La afición del Friburgo se rinde al «aura» de Balaídos y Vigo: «Estuve en muchos estadios y esto es una experiencia 10/10 »
  5. Un ourensano intenta pasar la ITV con un coche y una caravana vinculados a una estafa sufrida por un riojano
  6. Bertín Osborne actuará en la Festa do Galo, con María Mera de pregonera
  7. El Concello de Moaña contrata, por primera vez, un técnico para acelerar las tramitaciones en todos los departamentos
  8. Un desahucio sin inquilinos en Vigo que se prolongó año y medio: «Se fueron, dejaron de pagar el alquiler pero no pudimos entrar hasta ahora»

Habilitan un aparcamiento en los terrenos de la futura área deportiva de Lalín

Habilitan un aparcamiento en los terrenos de la futura área deportiva de Lalín

César Augusto Alarcón, abogado: «Regularizar a quienes ya están aquí es una deuda con la sociedad»

Ricardo Terceiro, investigador e contador de historias: «Se o Estradense xogaba de vermello podía caerlle unha multa de 50 pesetas»

Prado Gabaldón: «O meu logro, ver o que axudei a construir»

La Big Band Carlos Barruso brilla bajo la batuta de David Berger

Viaje musical y animal a Santiago

Sevilla aterriza en Souto de Vea

El Aller Ulloa premia a su cantera digital

Tracking Pixel Contents