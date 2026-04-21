La Taberna O Quinteiro celebró el pasado sábado su «IV Feria de abril» con éxito de público. La implicación de los mismos en la celebración llegó el punto de vestir ropas coloridas con aires sevillanos: volantes, lunares, flores, rojos... El local y exteriores estaban también decorados para la ocasión con farolillos y colores vivos. El menú incluía salmorejo y camarones y la música estuvo muy presente durante toda la jornada. Además, el buen tiempo permitió realizar paseos en carruaje de caballos por la zona, convirtiéndose esta en una de las actividades de mayor éxito. La Feria de Abril de Taberna O Quinteiro se consolida año tras año, con una participación cada vez mayor y un ambiente más cuidado y festivo.

Sevilla aterriza en Souto de Vea |